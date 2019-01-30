هل يلغي "عابر" بين السعودية والإمارات نظام "سويفت"؟

قال محمد رشدي رئيس التكنولوجيا في "دبي لإدارة الأصول" إن مشروع "عابر" الذي أطلقته مؤسسة النقد العربي السعودي #ساما ومصرف الإمارات المركزي، والذي يهدف إلى إصدار عملة رقمية بين البلدين، سيحل مكان نظام SWIFT للتسوية.

وأوضح في مقابلة مع "العربية" أن الأمر يعني وجود عملة رقمية موحدة بين الإمارات والسعودية، تستخدمها البنوك فقط وليس الأفراد، وذلك لتسهيل عملية التسويات والتحويلات بين البلدين.

وأضاف: "إذا أراد شخص تحويل أموال من بنك في الإمارات إلى آخر في السعودية، تكمن وسط هذه العملية تسويات عديدة تستغرق وقتاً. التجربة الآن تحاول القيام بذلك عن طريق #البلوك_تشين، وبالتالي تختصر الوقت وتقلل التكلفة وتتيح النظر في إمكانية استخدامها مستقبلاً بين الأفراد".

وأضاف أن العملية تعني بالضرورة أنها ستحل محل نظام "سويفت"، الطريقة المعتمدة حالياً لنقل الأموال بين البلدان، لأن التعامل من فرد إلى فرد يلغي مركزية شركة مثل "سويفت".