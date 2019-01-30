%17 ارتفاع أرباح "بنك الجزيرة" عن 2018

حقق بنك الجزيرة ارتفاعاً في الأرباح السنوية بنحو 17% في عام 2018، إلى مليار ريال مقارنة بـ857.5 مليار ريال في عام 2017.

وفاق صافي دخل البنك من العمولات الخاصة والتمويل والاستثمارات 1.93 مليار ريال، بزيادة 6.6% مقارنة بـ1.8 مليار ريال في الفترة المقابلة من عام 2017.

وعزا البنك في بيان على موقع #السوق_السعودية #تداول، ارتفاع صافي الدخل بشكل رئيسي إلى الزيادة في دخل العمليات بنسبة 5%، وذلك بسبب الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية ودخل العمليات الأخرى، مقابل انخفاض في صافي دخل الأتعاب والعمولات البنكية وصافي دخل المتاجرة.

وانخفضت مصاريف عمليات البنك بـ0.3%، وذلك بسبب تراجع صافي مخصص خسائر الائتمان، قابله ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ورواتب الموظفين، ومصاريف العمليات الأخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء.