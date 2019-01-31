من هم الملاك الكبار في بنك "الرياض"؟

يتهيأ #بنك_الرياض، الذي بدأ نشاطه منذ عام 1957 لمرحلة جديدة بعد تعيينه بنك غولدمن ساكس كمستشار للاندماج مع البنك الأهلي التجاري.

ومن شأن الاندماج المحتمل أن يشكل ثالث أكبر مصرف في #الخليج بأصول تتجاوز 180 مليار دولار.

ويتصدر الملاك الكبار في بنك الرياض الذي يحتل المرتبة الرابعة بين #المصارف_السعودية من حيث القيمة السوقية، مجموعة من الجهات الحكومية حيث يمتلك #صندوق_الاستثمارات_العامة نحو 22% منه، وتستحوذ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على حصة تقارب 17%، أما المؤسسة العامة للتقاعد فتمتلك نحو 9%.

ويصنف بنك الرياض ضمن الدرجة الاستثمارية من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الرئيسية وهي #موديز وفيتش وستاندر آند بوورز مع نظرة مستقبلية مستقرة.