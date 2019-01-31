هكذا دعمت محفظة إقراض"الأهلي" الشركات الصغيرة والمتوسطة

تمتد الذراع التمويلية لمحفظة الإقراض بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة للبنك الأهلي #كفالة لتطال أنشطة اقتصادية تمس متطلبات حياة المواطن بشكل مباشر، بجانب مجالات اقتصادية حيوية، منها النقل والخدمات التي تتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الإدارة في شركة الفاف للتجارة والمقاولات مسعود آل حيدر، إن البنك الأهلي مول توسعات "السراج لخدمات نقل الحجاج" لشراء 150 حافلة، وذلك في إطار دعم البنك لتوسعات شركات النقل ضمن #رؤية_2030 لتطوير القطاع.

خطوة بخطوة، ساند البنك الأهلي توسعات وتطور أعمال الشركة بتوفير التمويل اللازم وبشروط مرنة ودفعات ميسرة، ليس ذلك فحسب بل قدم البنك المشورة ودعم خطط ودراساتها للتوسع ليتسارع معها أسطول الشركة لـ350 حافلة لينعكس ذلك على قطاع التوظيف.

قطاع آخر نال نصيبا من اهتمام #البنك_الأهلي باعتباره يتميز بأنه نشاط واعد ومبتكر ويحظى باهتمام كبير في الآونة الحالية من قبل حكومة المملكة أو مشاريع القطاع الخاص، فإعادة تدوير المنتجات تتعدد أهدافها بتوفير منتجات أكثر أمانا للبيئة وأسهل استخداما وذات عوائد مستمرة.

وأوضح المدير العام لـ Recycle hub محمد بعلي في مقابلة مع "العربية"، بدايات التعامل مع البنك الأهلي وكيفية حصوله على التمويل اللازم لشراء ماكينات إعادة تدوير الكرتون والورق، لافتا إلى ترحيب مسؤول البنك بأهمية وحداثة الفكرة.

ولم تتوقف مساندة البنك الأهلي للمشروع عند حدود التمويل فقط، بل امتدت لتقديم المشورة والدعم لدراسات الجدوى وتقييم الفرص الاستثمارية.

قائمة طويلة من المشاريع والتوسعات تخطط لها الشركات التي طرقت أبواب البنك الأهلي، وفقا لاستراتيجيته لدعم #المنشآت_الصغيرة_والمتوسطة ، بما يسهم في التفاعل والتكامل مع بقية القطاعات الاقتصادية بالمملكة، ويخلق فرص العمل للشباب في ظل التوقعات الإيجابية لنمو القطاع .