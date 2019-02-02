"دويتشه بنك" يعود للربحية بعد 3 سنوات من الخسائر

أعلن بنك "دويتشه بنك" الألماني تحقيقه أرباحاً في 2018 بعد ثلاث سنوات من الخسائر، نتيجة خطة هدفت إلى خفض النفقات.

وقال البنك إنه حقق صافي أرباح بـ341 مليون يورو (390 مليون دولار)، بعد خسارة 735 مليون يورو في 2017. وحقق البنك هدفاً رئيسياً بأن تكون نفقاته أقل من 23 مليار يورو، حيث حقق 22.8 مليار فقط.

لكن البنك خسر 409 ملايين يورو في الربع الرابع من 2018، حيث انخفضت العوائد من السندات التجارية والعملات، في ظل مواجهة البنك مشاكل قانونية مستمرة رغم محاولاته منذ سنوات لترك تلك المسائل وراء ظهره.

وكانت الشرطة داهمت مكاتب البنك في نوفمبر في إطار تحقيق يجريه الادعاء الألماني، للاشتباه في أن موظفين ساعدوا عملاء على إنشاء حسابات خارجية (أوفشور)، استخدمت في #غسيل_الأموال.