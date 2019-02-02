33,5 مليار دولار تحويلات قياسية للمغتربين المكسيكيين

أعلن المصرف المركزي المكسيكي أنّ قيمة تحويلات المغتربين في عام 2018، بلغت 33,5 مليار دولار، وهو رقم قياسي يشكل ارتفاعاً بنسبة 10,5% قياساً بالعام السابق.

وكانت التحويلات إلى المكسيك، معظمها من الولايات المتحدة، سجلت أيضاً رقماً قياسياً كذلك في عام 2017.

وارتفع هذا الرقم بشكل كبير منذ تولى الرئيس الأميركي دونالد #ترمب منصبه في يناير 2017، بعد حملته الانتخابية التي هدد خلالها بمصادرة الأموال التي يرسلها المكسيكيون من أجل تمويل الجدار الذي يعد بتشييده على الحدود الأميركية المكسيكية.

ويعيش نحو 12 مليون مكسيكي في الولايات المتحدة، وتشكل الأموال التي يرسلونها أحد أهم المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في #المكسيك، إلى جانب عائدات قطاعي #السياحة و #النفط.

وباتت المكسيك تتلقى المزيد من التحويلات المالية أكثر من أي دولة في العالم، باستثناء الهند والفيليبين، وفقاً لبيانات البنك الدولي.