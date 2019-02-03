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أرباح البنك العربي تقفز 54% مع استرداد مخصصات التقاضي

المصدر: العربية.نت
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حققت مجموعة "البنك العربي" قفزة قوية في الأرباح خلال العام الماضي، بتأثير استرداد #مخصصات لنفقات التقاضي.

وارتفعت ارباح البنك 54% على أساس سنوي في عام 2018، لتبلغ 820 مليون دولار.

وحقق البنك فائضاً قيمته 325 مليون دولار، كان قد جرى تخصيصها كمصروفات تقاضي للدعوى المرفوعة ضد البنك في #نيويورك والتي تم الحكم فيها لصالح #البنك_العربي خلال العام الماضي.

كما حقق البنك نموا في صافي الفوائد بنسبة 9% وفي محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 3%.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45% بإجمالي 418 مليون دولار.

كلمات دالّة

#البنك العربي, #مخصصات, #نيويورك

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