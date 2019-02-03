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أرباح "الراجحي" الفصلية تقفز 13% إلى 2.8 مليار ريال

المصدر: العربية.نت
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أعلن مصرف الراجحي ارتفاع أرباحه الفصلية 13% إلى 2.78 مليار ريال، لتفوق توقعات المحللين التي كانت عند 2.6 مليار ريال.

وعلى أساس سنوي، سجل المصرف أرباحاً عند 10.3 مليار ريال في 2018، بارتفاع 13% مقارنة بـ9.1 مليار ريال في عام 2017.

وأرجع البنك ارتفاع صافي الدخل السنوي إلى الزيادة في إجمالي دخل العمليات بنسبة 8.9%، نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة، ومن رسم العمليات البنكية، فيما انخفض الدخل من تحويل عملات أجنبية، والدخل من العمليات الأخرى.

في المقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 3.5%، ويعود ذلك بحسب بيان المصرف، بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، ومصروف الاستهلاك، قابل ذلك انخفاض في رواتب ومزايا الموظفين ومخصص خسائر الائتمان.

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