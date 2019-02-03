ارتفاع أرباح "السعودي للاستثمار" الفصلية 6%

ارتفعت الأرباح الفصلية للبنك #السعودي_للاستثمار بنسبة 6% لتصل إلى 375 مليون ريال، لتأتي أقل بقليل من متوسط توقعات المحللين عند 385 مليون ريال.

وأعلن البنك على موقع السوق المالية السعودية #تداول، ارتفاع صافي أرباحه السنوية عن كامل العام 2018 بنسبة 3.4% إلى 1.459 مليار ريال.

وأوضح أن ارتفاع صافي الربح السنوي جاء نتيجة "ارتفاع إجمالي ربح العمليات بنسبة 1.99% نتيجة الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، ودخل أتعاب خدمات بنكية، وأرباح تحويل عملات أجنبية".

وفي المقابل "انخفضت توزيعات الأرباح، و #القيمة_العادلة من خلال الأرباح والخسائر، ومكاسب الاستثمارات".

ومن جانب آخر "انخفضت مصاريف العمليات بنسبة 0.06% وذلك نتيجة انخفاض إيجار ومصاريف المباني، ومخصص انخفاض قيمة استثمارات. قابله ارتفاع في رواتب ومصاريف الموظفين، واستهلاك وإطفاء، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، ومخصص خسائر الائتمان".

وكان البنك قد نفى الأسبوع الماضي ما تم تداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول نية البنك الاندماج مع بنك آخر.