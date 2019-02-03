الودائع الأجنبية بمصر تقفز 9% لـ 743 مليار جنيه

أظهرت بيانات رسمية حديثة ارتفاع الودائع بالعملة الأجنبية للشهر الثالث على التوالي لدى #القطاع_المصرفي_المصري بنسبة 9.4% على أساس سنوي خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأوضحت البيانات التي أصدرها البنك المركزي المصري، أن الودائع بالعملة الأجنبية ارتفعت إلى 743.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 679 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2017.

وعلى أساس شهري، أشارت البيانات إلى ارتفاع #الودائع_الأجنبية خلال ديسمبر 2018 بنسب هامشية، مقارنة بنحو 735.12 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2018.

كما أظهرت بيانات البنك #المركزي_المصري تراجع الاحتياطي الدولي لمصر خلال ديسمبر الماضي بنسبة 4.4%، على أساس شهري، فاقداً نحو 1.962 مليار دولار.

وفي نهاية الشهر الماضي، أعلن "المركزي المصري" ارتفاع ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية بالبنوك العاملة في السوق المصرية، لتسجل مستوى قياسيا يقدر بنحو تريليوني جنيه، وذلك في نهاية شهر أكتوبر 2018، من إجمالي الودائع بالبنوك والتي تسجل 3.7 تريليون جنيه.

وبذلك تستحوذ ودائع القطاع العائلي على نحو 54% من إجمالي الودائع في البنوك المصرية.

ووفقاً لما جاء في نشرة البنك المركزي المصري، فإن ودائع القطاع العائلي ارتفعت لعدة أسباب، أهمها اتجاه المصريين نحو الاستثمار في الودائع البنكية في أوقات التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، والاتجاه إلى توظيف فوائض الأموال في ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق عائدًا يمتص الآثار التضخمية.

وقبل أيام، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفاع إجمالي أرصدة الودائع المصرفية لدى البنوك المصرية خلال العام المالي 2017 / 2018 لتسجل نحو 3.553 تريليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها 17.4% مقابل عام 2016 / 2017، متجاهلة بذلك معدلات التضخم المرتفعة والزيادات التي شهدتها أسعار السلع والخدمات خلال الفترات الماضية.

وذكر أن ارتفاع ودائع القطاع العائلي وقطاع الأعمال الخاص، كان له الأثر الأكبر في الزيادة التي شهدتها أرصدة الودائع المصرفية خلال عام 2017/ 2018.

وأوضح في بيانه، حول النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي وتناولت تطورات الودائع و #الائتمان_المصرفي خلال عام 2017 / 2018 مقارنة بعام 2016 / 2017، أن أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي بلغت نحو 2.370 تريليون جنيه.

وأشار إلى أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي خلال عام 2017 / 2018 بنسبة زيادة تبلغ نحو 22.3%عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 95.1% من إجمالي تلك الأرصدة، واستحوذ القطاع العائلي على نسبة 66.7% من جملة أرصدة الودائع المصرفية.

فيما بلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص نحو 521 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بنسبة زيادة تبلغ 14.4% عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخاص المنظم على نسبة 76.5% مـن إجمالي ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع القطاع نحو 14.7% من جملة الودائع المصرفية.