بنك الرياض: ارتفاع جاذبية سندات السعودية للمستثمرين

أكد رئيس قسم الاستثمارات في #بنك_الرياض، جميل حلاق، أن تراجع وتيرة رفع #أسعار_الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيدعم الأسواق العالمية.

وأشار حلاق في مقابلة مع "العربية" إلى الدعم الذي تتلقاه #الأسواق_الناشئة من تراجع وتيرة رفع الفائدة، في 2019 مؤكداً أن هذا يعطي فرصا جيدة للاسثمار بالسندات بما فيها #السندات_الحكومية السعودية.

وتحدث عن فرص للاسثمار في السندات الحكومية السعودية التي تحظى باستثمارات من كبريات المؤسسات العالمية وسيزداد التركيز عليها في الأسواق في الفترة المقبلة.

كما أشار إلى "توقعات بزيادة واحدة بالحد الأقصى لأسعار الفائدة في 2019 في الولايات المتحدة".