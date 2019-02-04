مصرف الراجحي صاحب أكبر توزيعات بالسوق السعودية في 2018

عُرِف #مصرف_الراجحي ، صاحب أكبر قيمة سوقية بين البنوك السعودية، تاريخيا بتركيزه على الصيرفة المخصصة للأفراد، والتي مثلت 66% من أرباحه الصافية لعام 2017.

لكن مع صدور رؤية 2030 و #برنامج_التحول_الوطني بدأ مصرف الراجحي توسيع نطاق خدماته الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما أن الراجحي صاحب أكبر توزيعات في السوق السعودية والتي بلغت 6.5 مليار ريال خلال العام الماضي.

وبهدف تعزيز موارده وضمان معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة، يتهيأ البنك لرفع رأسماله بنحو 54% إلى 25 مليار ريال من خلال رسملة 8.75 مليار ريال من حساب الأرباح المبقاة.

وقد كان الراجحي أكثر #المصارف_السعودية تأثرا بالتسويات التي تم الاتفاق عليها مع هيئة الزكاة والدخل في ديسمبر الماضي والتي شملت السنوات السابقة حتى 2017.

وقد توجب على البنك دفع 5.4 مليار ريال أي 32% من قيمة التسويات التي دفعتها البنوك، والتي بلغت 16.7 مليار ريال.

ولن تدخل مبالغ التسوية في قوائم الأرباح والخسائر، بل سيتم خصمها من حقوق المساهمين.