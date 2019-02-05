أرباح "التجاري الدولي مصر" تقفز 27% لـ 9.5 مليار جنيه

أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للبنك التجاري الدولي - مصر ارتفاع أرباحه بنسبة 27% على أساس سنوي، وذلك خلال العام 2018.

وأشار قسم البحوث في "بلتون" المالية القابضة، إلى أن #البنك_التجاري_الدولي في مصر حقق أرباحاً بلغت 9.58 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر من العام 2018، مقابل أرباح بلغت 7.53 مليار جنيه في 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال العام الماضي إلى 18.14 مليار جنيه، مقابل دخل من العائد بلغ 12.5 مليار جنيه في العام السابق له.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح البنك خلال 2018 إلى 9.55 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 7.55 مليار جنيه في 2017.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لبنك التجاري الدولي ارتفاع أرباحه بنسبة 24% خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 على أساس سنوي، لتصل إلى 7.019 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 5.67 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وسجل البنك التجاري الدولي صافي دخل بلغ 2.6 مليار جنيه خلال الربع الرابع من، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 37% خلال نفس الفترة من العام 2017، ما أدى إلى وصول صافي دخل عام 2018 إلى 9.6 مليار جنيه.

وأشارت "بلتون" إلى أن النمو السنوي لصافي الدخل جاء بدعم ارتفاع #صافي_الدخل من الفوائد بنسبة 51% وهو ما يمثل نحو 92.7% من إجمالي الدخل المصرفي للبنك، نتيجة ارتفاع الهوامش من الفائدة بنحو 214 نقطة أساس على أساس سنوي وانخفاض مخصصات القروض بنسبة 12% على أساس سنوي.

وسجل البنك التجاري الدولي مصر نمواً طفيفاً بالإقراض و #الإيداع خلال الربع الرابع لعام 2018، حيث ارتفع مجمل القروض بنسبة 1.6% على أساس ربع سنوي و16.6% على أساس سنوي مسجلاً 119 مليار جنيه.

في حين ارتفعت ودائع العملاء بنحو 1.7% على أساس ربع سنوي و13.8% على أساس سنوي مسجلة 285 مليار جنيه.

واستقرت نسبة القروض إلى الودائع على أساس ربع سنوي، مسجلة 41.9% نهاية الربع الرابع من 2018 مقابل 40.8% نهاية الربع الرابع لعام 2017.

وارتفعت #القروض بالعملة المحلية في 2018 بنسبة 19% على أساس سنوي بينما ارتفعت القروض بالدولار بنسبة 15% على أساس سنوي. فيما يتعلق بالحصص السوقية، بلغت الحصة السوقية لقروض البنك التجاري الدولي 6.96% بينما بلغت الحصة السوقية للودائع 7.68%، وكلاهما حتى أكتوبر 2018.