فيصل العمران رئيساً تنفيذياً للبنك السعودي للاستثمار

أعلن #البنك_السعودي_للاستثمار استقالة الرئيس التنفيذي مساعد المنيفي، نظرا لرغبته بالتقاعد وتعيين فيصل العمران رئيسا تنفيذيا ابتداء من يوم غد.

وعبر البنك في بيان على موقع #السوق_المالية_السعودية #تداول عن تقديره للجهود الكبيرة للرئيس التنفيذي السابق، الذي عمل في البنك لمدة 27 عامًا، منها 9 أعوام كرئيسٍ تنفيذيٍ للبنك.

وقرر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار تعيين فيصل بن عبدالله العمران رئيسًا تنفيذيًا للبنك اعتبارًا من يوم غد، والذي يمتلك خبرة طويلة في القطاع المالي.

وكان العمران تقلد عدة مناصب قيادية في البنك السعودي للاستثمار، والشركات التابعة والزميلة للبنك منها رئيس مجموعة الخزينة والاستثمار وعضو مجلس إدارة في شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري وشركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة.

وكان آخر منصب للعمران نائبًا للرئيس التنفيذي للبنك، وهو حاصل على البكالوريوس في الإدارة المالية تخصص تمويل ومحاسبة بمرتبة الشرف من جامعة نورث إيسترن في بوسطن، إضافة إلى العديد من برامج التدريب التنفيذية من عدة جامعات.