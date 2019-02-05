نمو أرباح "بنك الخليج" 18.4% بنهاية 2018

نمت أرباح بنك الخليج الكويتي في الريع الرابع من العام الماضي بنسبة 18.4% لتبلغ 14 مليون دينار، أو نحو 43 مليون دولار. فيما ارتفعت أرباح البنك السنوية بنسبة 18% لتصل إلى 57 مليون دينار أو نحو 176 مليون دولار.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية، إن ارتفاع الأرباح السنوية يعود إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بمبلغ 20.4 مليون دينار، والذي قوبل جزئياً بالإيرادات الأخرى غير المتكررة والمكتسبة في عام 2017، وارتفاع المصروفات التشغيلية، والنمو الطفيف في المخصصات وخسائر انخفاض القيمة، والانخفاض الطفيف في الرسوم والعمولات.

إلى ذلك، أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 10 فلوس للسهم الواحد، خاضعة لموافقة العمومية والجهات المُختصة.