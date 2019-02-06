أكبر بنك سويسري يتوقع دفع ضريبة 40%

قال بنك #كريدي_سويس، يوم الأربعاء، إنه يتوقع معدل ضريبة أعلى لعام 2018 بالمقارنة مع التقديرات السابقة، بفعل تعديلات ضريبية أميركية تهدف إلى منع الشركات من تحويل الأرباح للخارج.

وقال ثاني أكبر بنك سويسري إنه يتوقع أن يبلغ المعدل الفعلي للضريبة نحو 40% على نتائج أعمال عام 2018 ارتفاعاً من 36.8% في الأشهر التسعة الأولى من العام، وبما يزيد عن تقديراته السابقة للعام بأكمله بنسبة ضريبة 37%.

وقال البنك إن تقديراته تشمل "أثرا عكسيا" بنسبة 2% تقريبا استناداً إلى تقييمه للقواعد التنظيمية الأميركية الجديدة.

ويهدف قانون مكافحة تآكل الوعاء الضريبي الذي طبقته وزارة #الخزانة_الأميركية في ديسمبر كانون الأول لمنع الشركات من خفض أرباحها من عملياتها في الولايات المتحدة عن طريق تحميل أنشطتها عبء تكاليف وخصومات مالية ثم استخدام تحويلات شركة وسيطة لنقل الأرباح إلى مواقع تفرض ضرائب أقل في الخارج.

ويُطبق هذا القانون على دافعي #الضرائب من #الشركات التي يتجاوز إجمالي إيراداتها 500 مليون دولار وتسدد مدفوعات يجرى خصمها لكيانات أجنبية. وقال البنك إنه على الرغم من أن بنود القانون الأميركي الجديد لا تزال قيد التوضيح النهائي فإن "من المرجح جدا أن تكون المجموعة خاضعة لهذه الضريبة للعام 2018".

ويقدر البنك أن تزيد القواعد التنظيمية الجديدة للقانون #العبء_الضريبي عليه بنحو 2% في العام المقبل إلى نحو 30%.