نمو أرباح "الأهلي الكويتي" الفصلية 11% لـ15 مليون دينار

نمت أرباح البنك #الأهلي_الكويتي 11% للربع الرابع من العام الماضي إلى 15 مليون دينار مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2017.

وارتفعت أرباح البنك لعام 2018 بـ18% مقارنة بأرباح عام 2017 إلى 42 مليون دينار.

كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك لتصل إلى 168.8 مليون دينار محققة نموا بنسبة 7.5% بالمقارنة مع 2017. أما الأرباح التشغيلية فقد وصلت إلى 103.7 مليون دينار بزيادة بنسبة 6%. وبلغ إجمالي الموجودات 4.5 مليار دينار مسجلا نموا بنسبة 4.3% بالمقارنة مع عام 2017، وزادت حقوق المساهمين بمبلغ 12.8 مليون دينار لتصل إلى 585 مليوناً، وبلغت ربحية السهم 26 فلسا محققة زيادة بمقدار 4 فلوس عن عام 2017.

وقال رئيس مجلس الإدارة طلال بهبهاني: "واصل البنك الأهلي الكويتي مسيرته في تحقيق نمو مستمر على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية المليئة بالتحديات. وبفضل نموذج أعمالنا المبتكر تمكنا من تحقيق أداء تشغيلي فعال وقوي ومربح عبر كل قطاعات أعمالنا الأساسية بحيث ارتفعت أرباحنا التشغيلية لتتجاوز حاجز المئة مليون دينار لأول مرة في تاريخ البنك منذ تأسيسه. وأنا على ثقة بأن استراتيجيتنا الجديدة "بنك أسهل" سوف تمكننا من تطوير أعمال البنك الأهلي الكويتي في المستقبل، وتساهم في تعظيم القيمة على المدى البعيد لعملائنا ومساهمينا".

وأوصى مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي بتوزيع 14 فلسا للسهم الواحد عن العام الماضي وذلك مقارنة بتوزيع 12 فلسا عن العام الأسبق.