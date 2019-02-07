رئيس "بيتك": 25% قيمة مضافة من الاندماج مع "الأهلي"

قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي مازن الناهض، في مقابلة مع العربية، إن الاندماج مع البنك #الأهلي_المتحد بحسب معدل التبادل المعلن عنه، سيزيد ربحية السهم لمساهمي بيتك بـ20 إلى 25%.

وتابع: "نرى أن إصدار 54% أسهم زيادة في بيت التمويل الكويتي، يقابلها ارتفاع يفوق الـ90% بالأرباح المجمعة للشركتين إذا أخذنا بعين الاعتبار أرباح الربع الثالث من العام 2018".

أما بالنسبة للأسواق الأخرى التي ستفتح المجال لتنويع جغرافية تواجد المجموعة، فهي السوق المصرية التي اعتبرها الناهض "سوقا واعدة ذات عوائد مرتفعة جداً ، إلى جانب التواجد في السوق البريطانية لاسيما في عملية إدارة الأصول".

الخطوات التي ستتبع عملية الاندماج

وبعد الانتهاء من عملية الدمج، يوضح الناهض أن الخطوة الأولى هي تحويل الأنشطة غير الإسلامية في بنك الأهلي المتحد - البحرين إلى نشاط متوافق مع الشريعة الإسلامية، "كما نعلم أن 45% من مديني التمويل لدى الأهلي المتحد البحرين هي عن طريق الأهلي المتحد في الكويت، وهذا يعني أنه منذ اليوم الأول من الاندماج، 80% على الأقل من مجموع الأصول تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، لذا سنعمل على تحويل الـ20% المتبقية إلى عمليات متوافقة مع الشريعة وهذا ما قد يستغرق من 18 إلى 24 شهرا".

زيادة عمليات التمويل وتراجع المصروفات دعما الأرباح

وأرجع الناهض السبب وراء تحقيق البنك صافي أرباح سنوية قدرها 227 مليون دينار بنسبة نمو 23.5% إلى زيادة عمليات التمويل بنسبة 1.8%، وهذا ما ساهم في رفع صافي إيرادات التمويل بمقدار 18.5% إلى جانب خفض إجمالي مصروفات التشغيل بنسبة 4.1%، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صافي إيرادات التشغيل للمجموعة بنسبة 11.1% إلى 453.5 مليون دينار مقارنة بـ408.26 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

من جهة أخرى، لفت إلى أن نسبة القروض المتعثرة بنهاية العام الماضي تقف عند 1.9%، بانخفاض قدره 66 نقطة من العام الماضي عند 2.65%.

وفي هذا الإطار، أوضح الناهض أن نسبة تغطية الديون الإجمالية لبيتك 520%، و247% للمجموعة.

ونوه بأن #تركيا تمثل نحو 33% من إيرادات البنك.