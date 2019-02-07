تراجع إيرادات "سوسيتيه جنرال" 6.3% لـ6.7 مليار دولار

خفض #سوسيتيه_جنرال ، ثالث أكبر بنك مدرج في #فرنسا ، أهدافه للأرباح بعد تراجع في السوق أثر سلبا على وحدة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وتوقع البنك أن يتراوح العائد على حقوق المساهمين الملموسة بين 9 و10% في 2020 انخفاضا من المستهدف السابق البالغ 11.5%. كما قال البنك إنه لن يحقق النمو المستهدف للإيرادات البالغة نسبته 3%.

وقلص البنك توقعاته بعد انخفاض الإيرادات 6.3% في الربع الرابع إلى 5.93 مليار يورو (6.7 مليار دولار) بما يتماشى مع توقعات محللين جمعتها إنفرونت داتا.

وشهدت وحدة البنك للخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات تراجعا في أرباحها بأكثر من النصف خلال ذلك الربع نتيجة تراجع السوق بشكل عام.

وبعد أداء مخيب للآمال لأنشطته في السوق، قرر سوسيتيه جنرال خفض 500 مليون يورو من النفقات في ذراع الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات، كما قرر بيع أصول أكثر مما كان مقررا.