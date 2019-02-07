ترمب يرشح شخصية مثيرة للجدل لرئاسة البنك الدولي

أعلن الرئيس دونالد ترمب ترشيح ديفيد مالباس لرئاسة البنك الدولي، المؤسسة الرئيسية التي تقدم قروضا لمشاريع التنمية في العالم.

ويعتبر مالباس أحد كبار المسؤولين في وزارة الخزانة، كما أنه خيار مثير للجدل، حيث عبر مرارا عن انتقاداته لسياسات وإدارة البنك الدولي.

كما انتقد دعم #البنك_الدولي للصين، قائلا إن ثاني أكبر اقتصاد في العام لديه الموارد للاعتماد على نفسه. وانتقد بكين لعدم فتح أسواقها بالسرعة المطلوبة.

ولم يتم الكشف بعد عن مرشحي الدول الأخرى الأعضاء في البنك، علماً بأن الترشيح للمنصب يبدأ رسمياً الخميس، على أن يعلن اسم الرئيس الجديد بحلول منتصف أبريل.

وتملك #الولايات_المتحدة وهي أكبر مساهم في البنك 16%، من حقوق التصويت.