نمو أرباح "ساب" 25% لـ4.9 مليار ريال بـ2018

قفزت أرباح البنك السعودي البريطاني #ساب بنسبة 71.3% بالربع الرابع من 2018 إلى 1.21 مليار ريال مقابل نحو 707 ملايين ريال للربع المماثل من 2017.

وعلى صعيد الأرباح السنوية، ارتفع صافي الربح خلال عام 2018 بنسبة 24.6% إلى نحو 4.93 مليار ريال، مقابل 3.96 مليار ريال لعام 2017.

وعزا البنك نمو صافي الأرباح خلال عام 2018 إلى انخفاض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 22.4%.

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان ومخصص الانخفاض في قيمة الأصول المالية الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.5%.

ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، وقابل هذا الارتفاع جزيئاً الانخفاض في دخل المتاجرة ودخل الأتعاب والعمولات.