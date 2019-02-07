26 % نمو أرباح "بيتك" الفصلية.. وتوصية بتوزيع 20% نقداً

أعلن بنك #بيت_التمويل_الكويتي "بيتك" عن نتائج الربع الرابع من العام الماضي، حيث بلغت 58 مليون دينار بنمو 26% عن العام الماضي. فيما حقق البنك صافي أرباح سنوية قدرها 227 مليون دينار بنسبة نمو 23.5%.

وأرجع البنك هذه النتائج إلى زيادة إيرادات التمويل والعملات الأجنبية وانخفاض مصروفات التشغيل.

قال رئيس مجلس الإدارة في (بيتك) حمد المرزوق إن "بيتك حقّق صافي أرباح للمساهمين لعام 2018 قدرها 227.4 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 184.2 مليون دينار للعام السابق، بنسبة نمو مقدارها %23.5. وبلغ اجمالي ايرادات التمويل 862.1 مليون دينار، بنسبة زيادة قدرها %16.4 عن العام السابق، كما زاد صافي إيرادات التمويل ليصل الى 527.3 مليون دينار، بنسبة زيادة قدرها %18.5 عن العام السابق. وكذلك ارتفع صافي إيرادات التشغيل الى 453.5 مليون دينار ، بنسبة زيادة قدرها %11.1 عن العام السابق".

وأضاف المرزوق "استمرت استراتيجية مجموعة "بيتك" في التركيز على ترشيد النفقات وتعظيم الايرادات، حيث انخفض اجمالي مصروفات التشغيل بمبلغ 12.6 مليون دينار بنسبة انخفاض %4.1 عن العام السابق، كما انخفضت نسبة التكلفة الى الايراد، وذلك للعام الرابع على التوالي لتصل الى %39.2 للعام الحالي مقارنة بـ %42.8 للعام السابق".

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2018 بنسبة 20% من القيمة الإسمية للسهم، و10% أسهم منحة.