المركزي الهندي يخفض معدلات الفائدة قبل الانتخابات

أعلن البنك المركزي الهندي خفض معدلات الفائدة في خطوة تمثل دعما مفاجئا لرئيس الوزراء ناريندرا مودي قبيل الانتخابات المقررة هذا العام.

وقال البنك المركزي الهندي إن فائدة الريبو المرجعية (فائدة إقراض البنك لمصارف تجارية) سيتم خفضها بمقدار 25 نقطة أساس وصولا إلى 6,25%.

ويعتبر هذا أول قرار متعلق بنسب الفائدة للبنك منذ تعيين شاكتيكنتا داس، حليف مودي، رئيسا له في أعقاب استقالة أورجيت باتل وسط خلاف علني مع الإدارة بشأن تدخل حكومي مفترض.

وذكرت تقارير أن وزارة المالية مارست ضغوطا على البنك من أجل تفعيل سياسات لتعزيز النمو قبيل الانتخابات المقررة بحلول مايو والتي سيترشح فيها مودي لولاية ثانية، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

ودعا مستشار اقتصادي كبير لمودي، الأربعاء، البنك المركزي الهندي للإعلان عن خفض الفوائد لتعزيز الاستهلاك والاستثمارات.

وحقق مودي فوزا كاسحا في الانتخابات عام 2014 مدعوما ببيان انتخابي يراعي الشركات يتضمن وعودا بتحفيز اقتصاد الهند وخلق وظائف. وأعلن عن عدد من السياسات المهمة، ومنها فرض ضريبة جديدة واحدة على سلع وحظر مثير للجدل على عملات.

لكن البيانات الاقتصادية أثارت تساؤلات بشأن مدى نجاحه في تطبيق وعوده، فيما تظهر استطلاعات الرأي أنه سيواجه معركة انتخابية شاقة.

وأظهرت البيانات أن الاقتصاد سجل نموا نسبته 7,1% فقط على أساس سنوي في تموز/يوليو-أيلول/سبتمبر، مقارنة بنسبة 8,2% في الفصل الذي سبقه.

وقال المحللون إن على الهند أن تسجل نموا منتظما بنسبة 8% على الأقل لتأمين وظائف للملايين الذين يدخلون سوق العمل كل عام. غير أن تقريرا حكوميا تم تسريبه الأسبوع الماضي أظهر أن نسبة البطالة هي الأعلى في 45 عاما، وسجلت 6,2% في 2017-2018.

وقرار خفض الفوائد، الخميس، وهو الأول في 18 شهرا، فاجأ غالبية المحللين الذين توقعوا الإبقاء على النسب كما هي، ورغم ذلك ارتفع سعر الروبية 0,1% مقابل الدولار.