الإمارات.. زيادة التمويل المصرفي للصناعات التحويلية

ارتفع رصيد التمويل المصرفي والقروض الممنوحة لقطاع الصناعات التحويلية المقيمة في #الإمارات بقيمة 1.8 مليار درهم بنمو 2.4%، ليبلغ رصيدها الإجمالي 77 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018، مقارنة مع 75.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017، ما يشير إلى نمو الاستثمار المباشر في قطاع الصناعة التحويلية.

وتظهر البيانات أن #التمويلات المصرفية الجديدة المقدمة لقطاعات الصناعة التحويلية تركزت أساساً في قطاع الصناعات #الكيماوية والبتروكيماوية التي ارتفع رصيدها إلى نحو 20 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018، مقارنة مع 16.1 مليار درهم في نهاية 2017، وكذلك قطاع الصناعات المعدنية الأساسية، ومن ضمنها التمويلات المصرفية الممنوحة لقطاع صناعة الألمنيوم، والتي وصلت إلى 15.3 مليار درهم خلال فترة المقارنة نفسها.

واستمر نمو الاستثمارات المتصلة بتطوير البنى التحتية، حيث زاد التمويل المقدم لقطاع الكهرباء والمياه والغاز الذي أصبح رصيد تمويلاته المصرفية يلامس 17 مليار درهم بنهاية 2018، مقارنة مع 16.7 مليار درهم بنهاية 2017 بحسب صحفية الاتحاد.

وحظي قطاع التشييد والعقارات بحصة مهمة من القروض المصرفية الجديدة خلال العام الماضي، حيث بلغت حصة القطاع منها 17.3 مليار درهم، ليبلغ رصيد التمويلات المصرفية المتراكم للقطاع 315.4 مليار درهم بنهاية 2018، مقارنة مع 298.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017، ما يعتبر مؤشراً مهماً على استمرار جاذبية القطاع العقاري بالدولة للاستثمار.