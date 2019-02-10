الكويت: نمو ضعيف للإقراض في ديسمبر عند 1%

كشف #بنك_الكويت_المركزي عن إحصائية التسهيلات الائتمانية لشهر ديسمبر من العام الماضي، حيث أظهرت الإحصائية عن نمو طفيف للقروض لا يتعدى 1% في ديسمبر مقارنة مع نوفمبر الماضي، لتبلغ إجمالي القروض نحو 37 مليار دينار أو نحو 114 مليار دولار.

ويأتي ذلك رغم محاولات "المركزي" تحفيز الإقراض عبر تثبيت سعر الفائدة ورفع الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية لمستوى 25 ألف دينار من 15 ألف دينار سابقا.

وتأتي إحصائية ديسمبر لتكشف أيضا عن نمو متواضع للإقراض في السنة الماضية، حيث نمت القروض بنسبة 4.3% في ديسمبر الماضي مقارنة مع ديسمبر 2017.

وبالمقابل، نمت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.6% في شهر ديسمبر مقارنة مع نوفمبر لتصل إلى نحو 37 مليار دينار .

وعلى أساس سنوي، نمت الودائع بنسبة 4% وذلك في ديسمبر الماضي مقارنة مع ديسمبر 2017.