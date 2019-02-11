عاملان يقودان "موديز" لنظرة إيجابية لبنوك مصر.. ما هما؟

أبقت وكالة "موديز" على نظرتها الإيجابية تجاه #النظام_المصرفي_المصري مدفوعة بتحسن البيئة التشغيلية.

وأشارت إلى أن البنوك ستظل قادرة على تدبير تمويل مستقر، ويستند إلى الودائع وحيازة أصول سائلة كبيرة الحجم لاسيما بالعملة المحلية، بحسب ما ورد في "رويترز".

وأرجعت #موديز النظرة الإيجابية للنظام المصرفي المصري إلى انتعاش الاقتصاد والروابط المشتركة إلى جانب تحسن التصنيف الائتماني السيادي.

وتوقعت موديز أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر 5.5% في ،2019 و5.8% في 2020، وأن معدل انتشار الخدمات المصرفية سيزيد مما يدعم نمو الودائع والقروض.

وفي هذا السياق، قال النائب الأول لرئيس موديز كونستانتينوس كيبريوس، إن "تسارع النمو في مصر ينبع من زيادة الاستثمار في القطاعين العام والخاص، وارتفاع الصادرات وتعافي السياحة. نتوقع نمو الميزانية نحو 15% في 2019، وأن تحافظ البنوك على تمويل وفير بالعملة المحلية وسيولة مرتفعة وربحية قوية ومستقرة".

كما توقعت موديز أن تظل مستويات القروض المتعثرة مستقرة بوجه عام في ضوء قوة النمو الاقتصادي، مضيفة أن القروض المتعثرة في #البنوك_المصرية انخفضت إلى 4.4% من إجمالي القروض في سبتمبر/أيلول 2018.