"وربة" يشتري حصص "المتحد" في"كميفك" بـ31 مليون دولار

أعلن بنك وربة عن توقيع اتفاقية مع البنك الأهلي المتحد البحريني وشركته التابعة في الكويت (البنك الأهلي المتحد)، بشأن شراء أسهمهما مجتمعة في شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك).

وقال "وربة" في بيان على موقع البورصة أمس، إن الحصص المشتراة تبلغ نسبتها 75.72% من أسهم "كميفك"، وبواقع 196.35 مليون سهم، وذلك بقيمة إجمالية للصفقة تقدر بنحو 10 ملايين دينار او نحو 31 مليون دولار.

وأوضح البنك أن عملية الشراء تخضع لموافقة الجهات الرقابية، موضحا أنه سيقوم بالإفصاح عن أي تطورات مستقبلية تحدث في هذا الشأن.

وفي إيضاح مستقل لـ "الأهلي المتحد" البحرين، قال البنك في بيان على موقع البورصة أمس انه وقع وشركته التابعة في الكويت (البنك الأهلي المتحد) اتفاقية مع "وربة" لبيع الأسهم المذكورة في "كميفك" مقابل 52.065 فلسا للسهم الواحد.

من جانبه، أعلن "الأهلي المتحد" الكويت، في بيان آخر مستقل، أن حصته في "كميفك"، محل البيع، تقدر بعدد 130.72 مليون سهم تمثل 50.41% في رأسمال الأخيرة.