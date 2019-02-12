جي إف أتش:200 مليون دولار تخارجات من أصول عقارية بـ2019

كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي إف إتش" المالية هشام الريس في مقابلة مع "العربية" عن صفقة تخارج من أصول عقارية ستتم بالربع الأول ستدر على المجموعة أرباحا جيدة، قائلا: "يأتي هذا التخارج من صفقة عقارية ضمن خطة تخارجات أعلن عنها في العام الماضي بقيمة مليار دولار ستتم على 5 سنوات".

وتابع: "لقد بعنا 140 مليون دولار العام الماضي، واليوم نعلن عن صفقة تخارج أيضا بـ100 مليون دولار أخرى، وسنتخارج من أصول عقارية بما لا يقل عن 200 مليون دولار في العام 2019".

وانخفضت الأرباح الفصلية لمجموعة #جي_إف_إتش المالية بنسبة 37% لتصل إلى 10.6 مليون دولار.

كما بلغ الربح الصافي الموحد خلال الربع الأخير 10.39 مليون دولار مقارنة بـ 12.15 مليون دولار خلال الربع الأخير 2017، بانخفاض 14.5%.

بينما انخفض إجمالي حقوق الملكية للمساهمين في 2018 بقيمة 1.06 مليار دولار مقابل 1.15 مليار دولار في 2017، بتراجع 7.9% بسبب قيام المجموعة بإعادة شراء الأسهم.

وإثر هذه النتائج، تراجع سهم "جي إف إتش" بالحد الأقصى بنسبة 9.93% في تمام الساعة 13:31 بتوقيت دبي.

وارتفعت الإيرادات السنوية بنسبة 20% بسبب تضمين تسوية مطلوبات بقيمة 113 مليون دولار.

وفي هذا السياق، أوضح الريس أن مبلغ الـ113 مليون دولار لا يأتي بأكمله من إيرادات تسويات نزاعية قائلا: "هناك 45 مليون دولار ليست تسويات بل دخلت كأرباح في المجموعة بعد شراء إحدى الشركات التابعة وتسديد ديونها بصفقة استطعنا من خلالها الحصول على خصم كبير في سعر الديون".

وتابع: "كذلك كسبنا إحدى القضايا القانونية واسترجعنا تقريبا 22 مليون دولار، وقسم آخر جاء من خلال بيع أحد الأصول العقارية "الحديقة المائية في البحرين"، ما در عائدات بـ31 مليون دولار. أما القسم المتبقي، فجاء من خلال إلغاء بعض الديون المتراكمة بعد الحصول على خصم مع الأطراف الثانوية ما أدى إلى انخفاض التكاليف".

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 3%، وتوزيع أسهم منحة بنسبة 5,6% عن العام.

كما أوصى مجلس الإدارة بإلغاء أسهم الخزينة التي تمثل 7% من رأسمال المجموعة.