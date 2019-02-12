تراجع أرباح البنك الأول بـ15.4% لـ1.1 مليار ريال بـ2018

تراجع أرباح " #البنك_الأول " بسنبة 15.4% إلى 1.1 مليار ريال بـ2018، مقارنة بـ1.3 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وانخفض صافي الربح بسبب انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.0%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض دخل الأتعاب والعمولات، مكاسب استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، دخل المتاجرة، صافي دخل العمولات الخاصة، بالإضافة إلى أرباح تحويل عملات أجنبية. قابله جزئيا ارتفاع في مكاسب غير محققة عن أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة.

من جانب آخر ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 2.3%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصص انخفاض خسائر الائتمان وأخرى، المصاريف العمومية والإدارية، مصاريف الاستهلاك والإطفاء بالإضافة إلى الإيجارات ومصاريف المباني. قابله جزئياً انخفاض في رواتب ومصاريف الموظفين، بالإضافة إلى ارتفاع في بند عكس مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية الأخرى.