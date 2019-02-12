سيتي غروب: السعودية ستتصدر الاستثمارات المصرفية بـ 2019

قال ميجيل أزيفيدو رئيس الاستثمار المصرفي في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى #سيتي_غروب إن البنك يتوقع أن تأتي أغلبية فرص الاستثمار المصرفية في الشرق الأوسط من السعودية والإمارات في العام الجاري.

ويعمل البنك الأميركي للحصول على رخصة مصرفية كاملة في المملكة، وكان البنك قد أنهى وجوده هناك والذي استمر 5 عقود في عام 2004 ولكن في عام 2015 حصل على تصريح للاستثمار المباشر في الأسهم، وفي العام الماضي حصل على موافقة لبدء أنشطة استثمار مصرفية.

وأبلغ أزيفيدو رويترز على هامش مؤتمر في أبوظبي "أرى اهتماما حقيقيا ووعيا وطلبا محتملا على الانكشاف على السعودية."

وقال إن عددا من الشركات في #السعودية تعكف على طروحات عامة أولية، مضيفا أنه متفائل بشأن مستوى الطلب على #الأسهم السعودية.

وارتفع الطلب على الأوراق المالية السعودية هذا العام قبل انضمام المملكة إلى مؤشرات الأسواق الناشئة لإم.إس.سي.آي وفوتسي راسل في وقت لاحق من هذا العام.

وبلغ صافي مشتريات الأجانب من #الأسهم_السعودية 4.36 مليار ريال (1.2 مليار دولار) في الشهر الماضي بحسب بيانات السوق المالية.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية نحو 9.5 بالمئة منذ بداية العام. وقال أزيفيدو إن المعنويات تجاه السعودية بين محايدة وإيجابية.

ومن المتوقع أن يجذب انضمام المملكة للمؤشرات 15 مليار دولار من أموال #الصناديق المرتبطة بالمؤشرات فضلا عن مليارات من أموال الصناديق النشطة.

وقال أزيفيدو إن سيتي تتوقع أن تأتي الأنشطة في المنطقة من قطاع #الكيمياويات والعقارات و #التجزئة والشركات الصناعية المتنوعة والمصارف.