نمو أرباح "التجاري الكويتي" الفصلية إلى 48 مليون دينار

أعلن #البنك_التجاري_الكويتي عن تحقيق أرباح صافية بـ48.5 مليون دينار في الربع الرابع من 2018، بنمو بلغ 18.4% مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017.

وسجل البنك على مدار العام الماضي، نمواً في أرباحه بـ 15% لتبلغ الأرباح الإجمالي نحو 64 مليون دينار.

وأرجع البنك هذا النمو إلى زيادة العمولات وصافي #إيرادات العملات الأجنبية وانخفاض المخصصات.

وقال رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد دعيج الصباح إن البنك التجاري نجح في تنظيف #محفظة_القروض، محقّقاً هدفاً استثنائياً، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة "صفراً"، مؤكداً أن البنك سيستمر خلال السنوات المقبلة في التركيز على المؤشرات النوعية للأداء بغض النظر عن المؤشرات الكمية. وأشار إلى أن إجمالي المخصصات المحتفظ بها لدى البنك مقابل محفظة القروض قد بلغ 142.2 مليون دينار كويتي كما في نهاية عام 2018، وهو ما يعكس المنهجية المتحفظة التي يتبعها البنك لتقليل درجة المخاطر التي قد تنشأ جرّاء أي أحداث مستقبلية غير متوقّعة.

وأضاف الصباح أن الميزانية العمومية للبنك قد بلغت 4467.5 مليون دينار كويتي، بنمو مقداره 72 مليون دينار كويتي، موضحاً أن قوة أنشطة الاستثمار وجودة محفظة القروض قد ساهمتا في تحسين العوائد على الموجودات، وأن البنك قد نجح في الحفاظ على تكلفة الأموال عند مستويات منخفضة، بما يضمن الالتزام بكل المتطلبات الرقابية. وكشف أن معدل كفاية رأس المال قد بلغ في نهاية عام 2018 نسبة، مقدارها %18.7، في حين بلغت نسبة الرفع المالي %11.8 ونسبة صافي التمويل المستقر %115.7 ونسبة تغطية السيولة %156، وهذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من قبل الجهات الرقابية، ممثلة في بنك الكويت المركزي.

وقرر مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% وأسهم منحة بنسبة 10%.