هكذا دعم البنك الأهلي دور السعوديات بسوق العمل المصرفي

تواصل السعودية إجراءاتها لتعزيز قطاع الوظائف وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، من خلال مشاركة القطاع الخاص، ومن بين ذلك القطاع المصرفي، حيث يساهم البنك الأهلي التجاري، في توظيف السعوديات من خلال إتاحة الفرص الوظيفية والتدريب في قطاعات المصرف المختلفة.

وقد بلغ عدد الوظائف التي تشغلها سيدات سعوديات في البنك الأهلي مستويات غير مسبوقة على مستوى القطاع المصرفي، لكن نوعية وطبيعية المناصب القيادية للمرأة السعودية داخل البنك تتوج مساعي البنك في تحقيق أفضل نماذج السعودة وتوطين كفاءة الوظائف.

رشا أبو السعود امرأة سعودية تشرف على قطاع رئيسي بالغ الأهمية، فهي تشغل منصب رئيس إدارة أمن المعلومات ومن خلال جمعها بين الدراسة بحصلوها على ماجستير إدارة الأعمال للمديرين التنفيذيين وقدرتها على القيادة نجحت مع فريقها المتخصص في تطوير مشاريع عدة ساهمت في تحسين كفاءة الأداء المعلوماتي والأمني للبنك.

ويزخر #البنك_الأهلي بمواقع تنفيذية وإدارية عليا لسيدات سعوديات...فـ لمى غزاوي واحدة من أنجح النساء التي انضمت لفريق العمل عام 2003 لتصبح بعد 10 أعوام الرئيس للمجموعة المالية كأول مصرفية سعودية تشغل هذا المنصب بالقطاع المالي الوطني.

واليوم تقود لمى غزاوي رئيس مجموعة الاستراتيجية والمالية بالبنك #الأهلي_السعودي فريقا ضخما من الموظفين والموظفات استطاعت معهم تطوير الأداء التشغيلي وتعزيز مكانة البنك بالسوق المصرفية.

ولم يقتصر اهتمام البنك الأهلي على انتقاء الموارد البشرية كأحد أهم الأصول لديه لكن إدارة البنك دأبت على وضع خطة استراتيجية لدعم أنشطة تطوير مهارات موظفيها.



ومكن النمو المتزايد لعدد الموظفات في البنك الأهلي شرائح كبيرة من السيدات في المملكة من التعامل المباشر مع البنك وإدارة حساباتهن من دون وسطاء خاصة مع ارتفاع فروع السيدات إلى 111 فرعا وذلك بمفهوم واسع ورؤية شاملة تتجاوز التوظيف إلى دعم الاقتصاد الوطني.