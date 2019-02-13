"تطوع المحترفين" تتيح مشاركة موظفي NCB لخدمة المجتمع

تتزايد المشاركة الاجتماعية للقطاع الخاص السعودي من خلال دعم الأنشطة الخيرية لمختلف فئات المجتمع، وتمثل مبادرة "تطوُّع المُحترفين" التي أطلقها البنك الأهلي لخدمة الجمعيات الخيرية، أحد أهم البرامج المسؤولية الاجتماعية التابعة للبنك.

وكان الأهلي التجاري قد أطلق مبادرة "تطوُّع المحترفين" في عام 2016، ومنذ ذلك الحين وهي تشهد زيادة متواصلة في مشاركة موظفي البنك ضمن برامج الأهلي للمسؤولية المجتمعية "أهالينا"، بما ينمي مشاركة الفرد في التنمية المستدامة وخدمة مجتمعه.

وتقدم أنشطة مبادرة "تطوّع المُحترفين" خدماتها للجمعيات الخيرية في مدن عدة، منها الرياض وجدة والخبر وأبها، وقد شهد عام 2017 مشاركة 100 موظف وموظفة شاركوا في الحملة في عدة قطاعات كالتسويق والموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع وغيرها من المجالات.

وقالت أماني الوزير مسؤول إداري بالجمعية الفيصلية الخيرية النسوية، إن الجمعية استفادت من مبادرة تطوع المحترفين للبنك الأهلي في تقديم استشارات ومقترحات في مجال التسويق.

وقالت "كان المتطوعون من البنك الأهلي متمكنين جدا في مجالهم ولديهم الخبرة والمهارة المطلوبة لمساعدتنا في التحدي المتعلق في مجال التسويق، والذي بدوره أفادنا بشكل كبير وواضح في كيفية تطبيق أحد البرامج التي تم اقتراحها لنا في كيفية تطوير هذا المجال، حيث أصبح لدينا قدرة ومهارة أكبر في الجمعية، وقد لوحظ عن ذلك تحسين في الميزانية السنوية".

وقد أصبح البنك #الأهلي_التجاري أول كيان في القطاع الخاص يمنح موظفيه ما يعادل ثلاثين ساعة عمل تطوّعية مدفوعة الأجر سنويا، وذلك في ظل تمكين العمل التطوعي وتوسيع أثر عمل القطاع غير الربحي للبنك.

وتتيح مبادرة "تطوُّع المحترفين" لموظفي وموظفات #البنك_الأهلي الفرصة للاستفادة من تخصُّصاتهم المهنية وخبراتهم العملية وذلك بإشراكهم في أنشطة تطوعية مختلفة تلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع وتساهم في تعزيز الحس التطوعي والعطاء المجتمعي تحت مظلة برامج التنمية المجتمعية للبنك الأهلي بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.