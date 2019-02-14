"كريدي سويس" يحقق ملياري دولار أرباحاً صافية في 2018

حقق كريدي سويس، اليوم الخميس، 2.057 مليار فرنك سويسري (2.04 مليار دولار) ربحا صافيا لعام 2018 في نهاية عملية إعادة هيكلة للبنك استمرت ثلاث سنوات، مسجلا بذلك ربحا سنويا للمرة الأولى منذ عام 2014.



وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يحقق ثاني أكبر المصارف السويسرية ربحا بقيمة 1.968 مليار فرنك سويسري، وأن تزيد أرباحه قبل الضرائب بنسبة تقارب 76% إلى 3.15 مليار فرنك. وارتفع الربح قبل الضرائب إلى 3.405 مليار فرنك للسنة.



وقال تيجاني تيام الرئيس التنفيذي في بيان "مع انخفاض النفقات والمخاطر وزيادة رأس المال بالمقارنة مع بداية عملية إعادة الهيكلة في 2015، نعتقد أن البنك الآن في وضع جيد يسمح له بالصمود أمام ظروف السوق التي تشكل تحديا حين تنشأ، وبالاستفادة من الاتجاهات الإيجابية في الاقتصاد العالمي وأن يحقق نموا في الإيرادات والأرباح من خلال الوفاء باحتياجات عملائنا".