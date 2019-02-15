المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة بعد تراجع التضخم

قال البنك المركزي المصري في بيان إنه خفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 15.75% من 16.75%، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 16.75% من 17.75 بالمئة.



وأشار البنك إلى أن لجنة السياسة النقدية اتخذت القرار بعد نشر بيانات تؤكد "احتواء الضغوط التضخمية" وأنه في ضوء هذا " قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس".



أضاف البيان "يتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل تضخم 9% (+/- ثلاثة بالمئة) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط".



وهبط تضخم أسعار المستهلكين إلى 12% في ديسمبر كانون الأول وإلى 12.7% في يناير، مقارنة مع 15.7% في نوفمبر.



وقال البنك المركزي في وقت سابق من هذا الأسبوع إن التضخم الأساسي في مصر ارتفع إلى 8.6% على أساس سنوي في يناير كانون الثاني من 8.3% في ديسمبر كانون الأول.



وكان عشرة من أصل 14 خبير اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قالوا إن لجنة السياسة النقدية بالبنك من غير المرجح أن تغير أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع لليلة واحدة، بينما توقع أربعة خفضها.



وخفضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار مئة نقطة أساس في فبراير 2018، ومئة نقطة أساس أخرى في مارس.