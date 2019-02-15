صافي ربح كومرتس بنك يقفز 51% بالربع الأخير من 2018

أعلن #كومرتس_بنك ارتفاع صافي أرباحه 51 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، مما فاق توقعات المحللين، لكنه خفض الأرباح والإيرادات المستهدفة.



وقال المدير المالي للبنك إن المجموعة لن تحقق على الأرجح عائدا على حقوق المساهمين - وهو مقياس أساسي للربحية - بنسبة 6% بحلول 2020.



وقلص البنك رسميا الإيرادات المستهدفة إلى نحو 9.2 مليار يورو للعام 2020، انخفاضا من 9.8 مليار يورو، في خطوة لمح لها العام الماضي.



وأعلن كومرتس بنك عن أرباح صافية عائدة للمساهمين بلغت 113 مليون يورو (127.43 مليون دولار)، وهو ما يفوق توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم والبالغة 75.7 مليون يورو، ويتجاوز الأرباح المحققة قبل عام وهي 75 مليون يورو.



وقال البنك إنه سيطبق المزيد من خفض التكاليف هذا العام والعام المقبل وإنه يستهدف نموا نسبته 3% في الإيرادات سنويا.