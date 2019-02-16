بنك انجلترا.. انحسار توقعات رفع الفائدة بـ 2019

صعد الجنيه #الاسترليني بدعم من تقارير بأن بعض صناديق #التحوط تشتري العملة البريطانية وبيانات قوية لمبيعات التجزئة في المملكة المتحدة.

وجاء صعود الاسترليني أمام كل من #الدولار الأميركي واليورو بعد هزيمة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في تصويت في البرلمان بشأن الخروج المرتقب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وارتفع الاسترليني 0.56 بالمئة مقابل العملة الأميركية إلى 1.2883 دولار في أواخر جلسة التداول بينما قفز 0.63 بالمئة مقابل #العملة الأوروبية إلى 87.68 بنس.

لكن العملة البريطانية سجلت ثالث خسارة أسبوعية على التوالي مع تضررها من انحسار التوقعات بأن يرفع بنك #انجلترا المركزي أسعار الفائدة هذا العام.