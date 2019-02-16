مصرف أبوظبي الإسلامي ينفي أي محادثات بخصوص اندماج محتمل

نفى مصرف أبوظبي الإسلامي الأخبار الصحافية عن نيته الاندماج مع بنك آخر، مؤكدا أنه لا تجري أي مفاوضات في الوقت الراهن بهذا الخصوص.

وكانت وكالة بلومبيرغ قد ذكرت أن مصرف #أبوظبي_الإسلامي في دولة الإمارات يدرس خيارات استراتيجية لأعماله ومن ضمنها خطط للاندماج.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصادرها أن #المصرف قد دخل في مباحثات أولية مع مستشارين ماليين للبحث عن خيارات دمج مع كيان مصرفي أكبر أو الاستحواذ على مصرف مالي أصغر حجما.

تأتي هذه الأنباء بعد الإعلان عن خطط لدمج 3 بنوك في أبوظبي هي بنك #أبوظبي_التجاري والبنك العربي المتحد إضافة إلى مصرف الهلال.