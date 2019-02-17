نمو أرباح البنك العربي السنوية 9% لـ3.3 مليار ريال

ارتفعت أرباح البنك #العربي_الوطني ، إلى 3.3 مليار ريال بنهاية عام 2018 بنسبة 9%، مقارنة بـ3 مليارات ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة أرباح البنك العربي في الربع الرابع من 2018، نحو 684.3 مليون ريال، بنمو 7.8%، عن الفترة المقابلة من 2017.

وقال البنك إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4.1% ناتج بشكل رئيسي من الانخفاض في مخصص خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، مصاريف الإيجار والمباني، ومصاريف الاستهلاك؛ قابله ارتفاع في مصاريف الرواتب والأجور، والمصاريف العمومية والإدارية.

في حين ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.5% ناتج بشكل رئيس من الزيادة في صافي دخل العمولات الخاصة، صافي المكاسب غير المحققة من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، دخل توزيعات الأرباح، والمكاسب غير المحققة من إعادة قياس استثمار عند فقدان السيطرة.

قابله انخفاض في صافي دخل أتعاب وعمولات، صافي أرباح تحويل #العملات_الأجنبية ، صافي دخل المتاجرة، مكاسب الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة ودخل العمليات الأخرى؛ بالإضافة إلى الانخفاض في حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة.