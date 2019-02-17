سوسيته جنرال:نخطط للتوسع بالمملكة وتعيين موظفين سعوديين

أكد رئيس منطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وآفريقيا في بنك #سوسيتيه_جنرال ، ميشال كوهن أن البنك يعتزم تحقيق نمو يفوق 10% سنويا في المنطقة، مشددا على أهمية السعودية والفرص التي توفرها لا سيما في مجال تمويل المشاريع الكبرى وتقديم الخدمات الاستشارية.

وقال، في مقابلة خاصة مع "العربية"، " لدينا خطة استراتيجية للنمو في المنطقة وقد حققنا نموا يفوق 10% خلال السنوات الخمس الماضية وهي نسب نمو نستهدفها أيضا مستقبلا".

وبما أن السعودية هي أكبر اقتصاد في المنطقة، وفي ظل خطة التحول الوطني الجارية في المملكة، يرى كوهن أن "هناك فرصا كثيرة بالنسبة لنا لنوفر قيمة مضافة، لقد استثمرنا الكثير من رؤوس الأموال المالية والفكرية المنطقة وفي #السعودية تحديدا ونعتزم زيادة هذه الاستثمارات مستقبلا".

وأشار إلى تطلع بنك SOCIETE GENERALE إلى دور أكبر في السوق السعودية ليس فقط من جانب التمويل وإنما أيضا من خلال لعب دور أكبر في قطاع الاستشارات ، "وقد بدأنا بأعمال الاستشارات المالية سواء على صعيد القطاع الحكومي أو الخاص في السعودية".

وفي هذا الإطار، أفاد أن #صندوق_الاستثمارات_ العامة ووزارة المالية قاما بجمع أكثر من 11 مليار دولار العام الماضي، كذلك جمعت وزارة المالية نحو 16 مليار دولار من المصارف العالمية، "ولقد تمكنا من الحصول على جزء جيد من هذا التمويل".

وهنا، شدد على ثقة المستثمرين في السندات التي تصدرها المملكة والدليل على ذلك الإقبال الذي تشهده هذه الإصدارات.

وقال: "نحن نعمل عن كثب مع مجموعة من العملاء الكبار في المنطقة من بينها #وزارة_المالية_السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة وشركة أرامكو ووزارة الاقتصاد بالإضافة إلى كم جيد من شركات القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الهدف هو تقديم أفضل الممارسات والخبرات البنكية لهذه الجهات التي تنفذ مشاريع ضخمة ومهمة "لنصبح الشريك الموثوق به ماليا".

وكشف عن سعى البنك إلى التوسع في السعودية إلى جانب الفرع الموجود في مدينة #الرياض ، قائلا: "مع توسعنا نعتزم تعيين موظفين سعوديين لدينا وسنقوم بتدريبهم على أعلى المستويات وبذلك نكون قد ساهمنا في مشاركة خبراتنا المالية للمواطنين".

وعن مشاريع الطاقة المتجددة، أعرب كوهن عن رغبة المصرف في رفع حصته السوقية في السعودية وذلك عبر تمويل مشاريع خطة التحول الوطني، ومنها المشاريع الضخمة للطاقة المتجددة.