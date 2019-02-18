البنك السعودي للاستثمار يعين رئيساً ونائباً جديدين

أعلن #البنك_السعودي_للاستثمار تعيين عبدالله صالح بن جمعة رئيسا لمجلس إدارة البنك، وعبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس في منصب نائب رئيس البنك.

وكانت الجمعية العامة العادية للبنك #السعودي_للاستثمار قد انعقدت في 10 فبراير الجاري، حيث تم انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة التي تبدأ بتاريخ 14 فبراير 2019 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 13 فبراير 2022.

وكان البنك قد أعلن قبول مجلس إدارته في 5 فبراير الجاري استقالة الرئيس التنفيذي مساعد بن محمد المنيفي لرغبته في التقاعد بعد أن عمل في البنك لمدة 27 عامًا، منها 9 أعوام كرئيس تنفيذي للبنك.

وتم تعيين فيصل بن عبدالله العمران رئيسا تنفيذيا في 6 فبراير.