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تركيا تخفض نسب الاحتياطي الإلزامي لدعم سيولة البنوك

المصدر: العربية.نت
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خفض البنك المركزي التركي نسبة الاحتياطيات المطلوبة من البنوك المحلية، لدفع المزيد من السيولة في النظام المصرفي، حيث أعلن المركزي خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك على الودائع والاستحقاقات حتى 3 سنوات بـ 100 نقطة مئوية.

ومن شأن ذلك تحرير 3.3 مليار ليرة تركية، و2.3 مليار دولار.

يأتي ذلك لمحاولة دعم الإقراض والنمو في #تركيا، وسط أزمة مالية خانقة، وإن كان من المتوقع أن يؤدي إلى رفع #التضخم الذي تجاوز الـ 20%، في يناير الماضي.

وبلغت الاحتياطيات لدى البنك #المركزي_التركي 93 مليار دولار بنهاية العام الماضي، بتراجع 14%، مقارنة بديسمبر 2017.

كلمات دالّة

#التضخم, #المركزي التركي, #تركيا

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