تركيا تخفض نسب الاحتياطي الإلزامي لدعم سيولة البنوك

خفض البنك المركزي التركي نسبة الاحتياطيات المطلوبة من البنوك المحلية، لدفع المزيد من السيولة في النظام المصرفي، حيث أعلن المركزي خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك على الودائع والاستحقاقات حتى 3 سنوات بـ 100 نقطة مئوية.

ومن شأن ذلك تحرير 3.3 مليار ليرة تركية، و2.3 مليار دولار.

يأتي ذلك لمحاولة دعم الإقراض والنمو في #تركيا، وسط أزمة مالية خانقة، وإن كان من المتوقع أن يؤدي إلى رفع #التضخم الذي تجاوز الـ 20%، في يناير الماضي.

وبلغت الاحتياطيات لدى البنك #المركزي_التركي 93 مليار دولار بنهاية العام الماضي، بتراجع 14%، مقارنة بديسمبر 2017.