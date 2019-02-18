"فالكون" ينوي الخروج من بريطانيا وبيع أصول إلى دولفين

قال بنك #فالكون_السويسري الخاص اليوم الاثنين إنه سيوقف عملياته في #السوق_البريطانية وسيبيع أصول وحدته في لندن فالكون للثروة الخاصة إلى دولفين فايننشال (المملكة المتحدة) المحدودة دون أن يفصح عن تفاصيل مالية.

وعزا فالكون، المملوك لشركة آبار للاستثمارات، في بيان قرار البيع إلى أولوياته الاستراتيجية للتركيز على أسواق بعينها عبر منصات رئيسية في زوريخ ودبي.



وسيواصل فالكون تقديم خدمات الحفظ لعملائه في #بريطانيا الذين ستلبي دولفين احتياجاتهم الخاصة بإدارة الثروات بموجب الاتفاق، الذي من المتوقع إغلاقه في مايو أيار على أقصى تقدير.



وقال مارتن كيلر الرئيس التنفيذي "في حين أشعر بالأسف لانسحابنا من سوق المملكة المتحدة، فإنها الخطوة الصحيحة لفالكون".



وقال فالكون إن لديه نحو 20 موظفا في نشاطه ببريطانيا ويدير أصولا بنحو مليار دولار هناك، مضيفا أن دولفين ستحتفظ بمديري العلاقات الحاليين.