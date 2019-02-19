السدحان رئيساً تنفيذياً لبنك الرياض

أعلن مجلس إدارة #بنك_الرياض قبول استقالة الرئيس التنفيذي للبنك عبدالمجيد بن عبدالله المبارك، اعتباراً من نهاية مارس، وتعيين طارق بن عبدالرحمن السدحان رئيسا تنفيذياً للبنك اعتباراً من مطلع أبريل المقبل.

وتقدم المجلس في بيان على موقع سوق #الأسهم_السعودية بالشكر للرئيس التنفيذي السابق، على جهوده وخدمة البنك لأكثر من 25 عاماً.

ونظراً لما أعلنه "البنك مؤخرا عن دراسة الاندماج مع البنك الأهلي وأهميتها الاستراتيجية، فقد قرر المجلس تعيين المبارك لما لديه من خبرة في الإشراف على فريق عمل البنك لهذا المشروع الهام".

ولدى السدحان خبرة طويلة تناهز 22 عاماً في القطاع المالي تتضمن #البنوك وأعمال المراجعة والضريبة والاستشارات المالية الإدارية.

وشغل السدحان منصب نائب الرئيس التنفيذي الأول – المدير المالي لبنك الرياض مطلع عام 2018.

كما شغل عدة مناصب في القطاع العام، منها مستشار رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، والمدير العام المكلف للهيئة العامة للزكاة والدخل، ووكيل المحافظ للرقابة بمؤسسة #النقد العربي السعودي.

ولقد أمضى السدحان ما يزيد على 18 عاماً من عمله الوظيفي في شركة "كي بي ام جي" السعودية، تقلد خلالها عدة مناصب قيادية، كان آخرها منصب الرئيس التنفيذي/ شريك إداري، ورئيس اللجنة الاستشارية.

كما أن السدحان حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة ايكول دي بونت بزنس سكول - فرنسا، ودرجة الدبلوم العالي في التجارة الدولية من جامعة أدنبره - المملكة المتحدة، ودرجة البكالوريوس في العلوم الإدارية تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود، وهو زميل الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين، وزميل المعهد الأميركي للمحاسبين القانونيين.