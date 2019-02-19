أرباح HSBC الفصلية تنخفض 1% إلى 3.4 مليار دولار

انخفضت الأرباح الفصلية لبنك HSBC بنسبة 1% لتصل إلى 3.4 مليار دولار.

وجاءت النتائج أقل بكثير من توقعات المحللين عند 4.4 مليارات دولار.

وقال الرئيس التنفيذي جون فلينت اليوم الثلاثاء إن البنك يظل حذرا إزاء المخاطر النزولية في البيئة الاقتصادية الحالية والتوترات التجارية العالمية ومستقبل أسعار الفائدة.



ونزل سهم البنك في هونج كونج 2.7% بعد الإعلان عن الأرباح.

وعزا البنك تراجع أرباحه إلى تأثير الحرب التجارية بين الجانبين الصيني والأميركي وتأثيرها على أسواق الأسهم.



ويمثل التباطؤ الاقتصادي في الصين الذي يتفاقم بفعل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة تحديا لاستراتيجية إتش.إس.بي.سي لضخ مزيد من الموارد في آسيا حيث تحقق بالفعل أكثر من ثلاثة أرباع أرباحها.



كما تضرر أكبر بنك أوروبي من حيث القيمة السوقية من الرياح المعاكسة التي تهب من بريطانيا التي سجلت أبطأ وتيرة نمو في نصف عام في الاشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر فيما تعاني المصانع من أوضاع تجارية عالمية صعبة واقتراب موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.



وأعلن البنك أن الأرباح قبل حساب الضرائب بلغت 19.9 مليار دولار لعام 2018 بارتفاع 16% من 17.2 مليار في السنة السابقة، ولكن دون متوسط التوقعات البالغ 22 مليار بحسب بيانات رفينيتيف من واقع تقديرات 17 محللا.

يذكر أن هذه هي أول نتائج للبنك تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد جون فلينت الذي أكد أن البنك لن يضطر للاستغناء عن وظائف لتحسين النتائج هذا العام.