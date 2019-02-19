"CIB" يرتب قرضا بـ80 مليون دولار لشركة المصرية للتكرير

قالت 3 مصادر مصرفية إن شركة تابعة للقلعة، وهي واحدة من أكبر شركات #الاستثمار_في_مصر ، تسعى للحصول على قرض لأجل عام بقيمة 80 مليون دولار من البنك #التجاري_الدولي مصر.

وأضافت مصادر تحدثت لرويترز شريطة عدم نشر أسمائها "البنك التجاري الدولي يرتب قرضا بقيمة 80 مليون دولار لصالح الشركة #المصرية_للتكرير التابعة للقلعة لتمويل رأس المال العامل".

وتمثل المصرية للتكرير لشركة #القلعة ضوء الأمل الذي تتشبث به الشركة ومساهموها لانتشالها من التعثر والديون المتراكمة وخسائرها المتتالية منذ قيدها بالبورصة.

وقال مصدر آخر لرويترز "البنك التجاري الدولي خاطب بنوكا محلية للمشاركة في القرض الذي تبلغ مدته عاما قابلا للتجديد".

ولم يبدأ حتى الآن تشغيل مصفاة النفط، التي تبلغ تكلفتها 4.3 مليار دولار وتمتلك القلعة نحو 20% من أسهمها، رغم الإعلان أكثر من مرة عن قرب موعد التشغيل الذي يتم تأجيله باستمرار منذ نهاية 2015 على أمل أن يتم الافتتاح أخيرا هذا العام.