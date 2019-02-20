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عوده مصر بدأ الفحص الفني لشراء وحدة الأهلي اليوناني

المصدر: القاهرة – رويترز
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قال مصدر مصرفي مطلع، إن بنك #عودة_مصر بدأ الأسبوع الماضي، إجراء الفحص النافي للجهالة لشراء وحدة البنك #الأهلي_اليوناني في مصر.

وتأسس الأهلي اليوناني مطلع القرن الماضي، وفي 1933 قام بشراء بنك أناتولي الذي كان يعمل بمصر منذ 1904 واندمج في 1953 مع بنك أثينا، وله 17 فرعا في مصر وفقا لموقعه الإلكتروني.

وأفاد المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "عمليات الفحص النافي للجهالة ستستمر حتى نهاية الشهر، على أن يعقب ذلك تقديم عرض استحواذ على أصول البنك الأهلي اليوناني في #مصر ومحفظته".

وفي 2006، استحوذ #بنك_عودة_اللبناني على كامل أسهم عوده مصر الذي يملك حاليا نحو 45 فرعا وفقا لموقعه الإلكتروني.

كلمات دالّة

#عودة مصر, #الأهلي اليوناني, #مصر, #بنك عودة اللبناني

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