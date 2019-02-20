محكمة فرنسية تغرم UBS بـ3.7 مليار يورو بتهمة تهرب ضريبي

أدانت محكمة فرنسية بنك يو.بي.اس السويسري " UBS# " بغسل أموال #تهرب_ضريبي وقضت بتغريمه 3.7 مليار يورو (4.20 مليار دولار).

ولم يعلن القضاة حتى الآن عن أي تعويض للدولة الفرنسية عن فاقد المتحصلات الضريبية.

وكانت الدولة طالبت تعويضات إضافية قدرها 1.6 مليار دولار.

وكان ممثلو ادعاء فرنسيون من محكمة في #باريس قد طالبوا في وقت سابق تغريم بنك UBS السويسري 3.7 مليار يورو عن مساعدة أثرياء فرنسيين على التهرب من الضرائب.

وبعد تحقيق استمر 7 سنوات، واجه البنك خلالها اتهامات بغسل أموال متحصلة من غش ضريبي واجتذاب زبائن في #فرنسا بطريقة غير قانونية، أدين البنك بغسل أموال تهرب ضريبي.

وبمقتضى القانون الفرنسي، فإن أولئك الذين يدانون بغسل أموال يواجهون غرامة تعادل نصف قيمة الأموال المغسولة.

ويقدر الادعاء أن عملاء يو.بي.إس أخفوا بضعة مليارات من العملة الأوروبية عن #سلطات_الضرائب_الفرنسية.