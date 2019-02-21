باركليز يحقق أرباحا أقل من المتوقع عند 4.6 مليار دولار

أعلن #باركليز تحقيق أرباح عائدة للمساهمين أقل من المتوقع بلغت 3.5 مليار جنيه استرليني (4.56 مليار دولار) للعام 2018، في حين جنب البنك سيولة نقدية للتحوط من أثر الخسائر المحتملة لدى انسحاب #بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت النتائج تحقيق البنك تقدما في قطاع الأنشطة المصرفية الاستثمارية الذي يواجه ضغوطا إذ زادت أرباح العام بأكمله 15% إلى 2.6 مليار استرليني مع ارتفاع دخل وحدة تداول الأسهم التابعة للبنك 25% .



وارتفعت أسهم البنك 4.3% بحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش.



وجنب باركليز 150 مليون استرليني تحوطا لأثر الخروج من #الاتحاد_الأوروبي ، شأنه في ذلك شأن بنوك أخرى مثل اتش.اس.بي.سي ورويال بنك أوف سكوتلند.



ووزع البنك أرباحا نقدية بقيمة 6.5 بنس للسهم، مشيرا إلى اعتزامه إعادة المزيد من رأس المال عبر زيادة توزيعات الأرباح النقدية وعمليات إعادة الشراء عندما يكون الوقت مناسبا لذلك.



وانخفض معدل كفاية رأس المال الأساسي إلى 13.2% من 13.3% في العام السابق.