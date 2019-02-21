تعرف على خصائص خدمة المدفوعات الرقمية الجديدة بالسعودية

أعلنت ماستركارد عن تعاونها مع الشبكة السعودية للمدفوعات "مدى" لإطلاق خدمة الدفع "Apple Pay" في المملكة والتي تهدف لتقديم خدمة المدفوعات الرقمية التي تتسم بالسرعة والملائمة والمزيد من الأمان للمستهلكين السعوديين.

وتعتبر خاصيتا #الأمن و #الخصوصية من أبرز العناصر الجوهرية لخدمة "Apple Pay". فعند استخدام بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم مباشر مع هذه الخدمة المبتكرة، فإن أرقام البطاقات الفعلية لا يتم تخزينها على الجهاز، ولا على خوادم "Apple". وعوضاً عن ذلك، يتم تعيين رقم حساب فريد ومشفر للجهاز، ويتم تخزينه بشكل آمن فيما يعرف بالعنصر الآمن (Secure Element) على جهازك المستهلك. ويتم التصريح لكل معاملة برمز أمان ديناميكي فريد صالح لمرة واحدة فقط. وتحقق ماستركارد الاستفادة القصوى من خدمة التمكين الرقمي للدفع عبر الهواتف الذكية من ماستركارد (MDES)، والتي تستخدم تقنيات الدفع المتطورة بما في ذلك تقنية رقاقة "EMV®"، وتقنية استبدال عناصر البيانات الحساسة بأخرى غير حساسة (Tokenization)، والتشفير (Cryptography)، وذلك لجميع المعاملات التي تتم معالجتها عبر شبكة ماستركارد، في الوقت الذي تعمل فيه منصة "مدى" على استبدال عناصر البيانات الحساسة بأخرى غير حساسة (Tokenization) لضمان توفير أقصى درجات الأمان والحماية لمعلومات حاملي البطاقات على الصعيدين المحلي والعالمي.

وقال جهاد خليل مدير عام ماستركارد في السعودية والبحرين: "تعتبر السعودية موطناً لشريحة كبيرة من الشباب الشغوفين بالتكنولوجيا، والذين يحرصون على اعتماد حلول مبتكرة توفر لهم تجارب مدفوعات تمتاز بالمرونة. مما لا شك فيه أن تعاوننا مع ’مدى‘ يشكل خطوة محورية ضمن إطار جهودنا المشتركة لتعزيز المنظومة الرقمية في المملكة. إن السرعة والبساطة والأمان الذي تتسم به خدمة ’Apple Pay‘، والتي تقترن مع المزايا المتعددة التي توفرها ماستركارد فيما يتعلق بسلامة وأمن المدفوعات، ستؤدي إلى زيادة تعجيل المعاملات غير النقدية في المنطقة وتساهم في رؤيتنا العالمية لعالم يتخطى النقد".

ومن جانبه، قال زياد اليوسف، المدير العام للشبكة السعودية للمدفوعات: "من المفترض أن يساعد هذا الحل الذي يتسم بالسرعة والملائمة والأمان على تحويل الطريقة التي يسدد بها المستهلكون في المملكة ثمن السلع والخدمات، ويعد خطوة مهمة في توجه الحكومة المستمر نحو الرقمنة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير القطاع المالي (FSDP)".

ويذكر أن خدمة "Apple Pay" ستكون متاحة في البداية لحاملي بطاقات ماستركارد مع البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض.